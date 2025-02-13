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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Серебряные монеты 1/24 талера Георга - Вальдек-Пирмонт

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1/24 талера 1806-1807

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 F.W. 0 101807 F.W. 0 5
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