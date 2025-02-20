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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1/24 талера 1806 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг)

Аверс монеты - 1/24 талера 1806 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Реверс монеты - 1/24 талера 1806 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1806
  • Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/24 талера 1806 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 1949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1806 F.W. на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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