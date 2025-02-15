Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1/24 талера 1807 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 - 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг
- Номинал 1/24 талера
- Год 1807
- Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/24 талера 1807 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 3181 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.
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