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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1807 F.W.
Средняя цена 820 $
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