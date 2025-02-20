flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 F.W. Гурт "X. EINE"
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1813 F.W.
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 75

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/4 талера 1813 F.W. Пробные
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть