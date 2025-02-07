Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Пробные 1/4 талера 1813 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,800)
- Вес 7,743 гр
- Чистого серебра (0,1992 oz) 6,1944 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг
- Номинал 1/4 талера
- Год 1813
- Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Пробные 1/4 талера 1813 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 3466 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Westfälische (2)
Где продать?
Для продажи 1/4 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск