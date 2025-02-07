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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Пробные 1/4 талера 1813 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг)

Аверс монеты - Пробные 1/4 талера 1813 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Реверс монеты - Пробные 1/4 талера 1813 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,800)
  • Вес 7,743 гр
  • Чистого серебра (0,1992 oz) 6,1944 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг
  • Номинал 1/4 талера
  • Год 1813
  • Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Пробные 1/4 талера 1813 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 3466 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2015.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 1/4 талера 1813 F.W. (Пробные) на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
2658 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/4 талера 1813 F.W. (Пробные) на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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