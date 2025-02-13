Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Пробные 1/4 талера 1812 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,800)
- Вес 7,743 гр
- Чистого серебра (0,1992 oz) 6,1944 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг
- Номинал 1/4 талера
- Год 1812
- Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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