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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Пробные 1/4 талера 1812 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,800)
  • Вес 7,743 гр
  • Чистого серебра (0,1992 oz) 6,1944 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг
  • Номинал 1/4 талера
  • Год 1812
  • Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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