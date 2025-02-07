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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1812 года

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1/4 талера 1812 F.W. Пробные
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H.D. Rauch
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