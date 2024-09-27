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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1761 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1761 M JP
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1761 M JP
Средняя цена 240 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1761 S JV
Средняя цена 190 $
Продажи
0 70

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1761 M JP
Средняя цена 260 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
4 реала 1761 S JV
Средняя цена 460 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
2 реала 1761 M JP
Средняя цена 60 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
2 реала 1761 S JV
Средняя цена 85 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 реал 1761 M JP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 реал 1761 S JV
Средняя цена 55 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/2 реала 1761 M JP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1761 S JV
Средняя цена 70 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 корнадо 1761 PA
Средняя цена 300 $
Продажи
0 3
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