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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1761 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1761 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1761 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1761 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21381 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Stack's - January 19, 2020
Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS64 NGC
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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