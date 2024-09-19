Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1761 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1761 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21381 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
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