Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1761 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1761 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 125 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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