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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1761 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1761 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1761 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1761 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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