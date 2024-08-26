Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1761 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1761 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Numisor за 400 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
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