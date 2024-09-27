Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1761 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1761 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (51)
- Casa de Subastas de Madrid (4)
- Cayón (20)
- CNG (1)
- Coins Numismatic Barcelona (1)
- CoinsNB (3)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (12)
- Herrero (2)
- HERVERA (25)
- ibercoin (7)
- Leu (1)
- London Coins (1)
- Monedalia.es (3)
- Sedwick (3)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (37)
- Stack's (4)
- Tauler & Fau (6)
- V. GADOURY (1)
- WAG (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 4 реала 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск