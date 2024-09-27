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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1761 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1761 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1761 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1761 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность F
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Stack's - January 15, 2023
Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1761 S JV на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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