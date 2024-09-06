Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1761 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1761 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе Cayón Subastas за 580 EUR. Торги состоялись 3 июля 2018.
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