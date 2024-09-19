Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1761 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1761 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Дата 22 октября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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