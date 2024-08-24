Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1761 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2091 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
4043 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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