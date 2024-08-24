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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1761 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1761 года M JP - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1761 года M JP - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2091 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Herrero (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
3281 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
4043 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1761 M JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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