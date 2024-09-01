Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 корнадо 1761 года PA (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 корнадо
- Год 1761
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо 1761 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 5 июля 2018.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
Где продать?
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