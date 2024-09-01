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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 корнадо 1761 года PA (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 корнадо 1761 года PA - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 корнадо 1761 года PA - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 корнадо
  • Год 1761
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо 1761 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 5 июля 2018.

Сохранность
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Испания 1 корнадо 1761 PA на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1 корнадо 1761 PA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 корнадо 1761 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 корнадо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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