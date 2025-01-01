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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Медные монеты Геллер Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

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Геллер 1806

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
180603
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Геллер 1808-1818

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1808001809041810021811014181206181601181704181802
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Геллер 1820-1825

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182002182109182200182301182405182500
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