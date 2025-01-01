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Медные монеты Геллер Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен
Геллер 1806
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1806
0
3
Геллер 1808-1818
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
0
0
1809
0
4
1810
0
2
1811
0
14
1812
0
6
1816
0
1
1817
0
4
1818
0
2
Геллер 1820-1825
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1820
0
2
1821
0
9
1822
0
0
1823
0
1
1824
0
5
1825
0
0
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