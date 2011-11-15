flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1824 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1824
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1802 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1824 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1824 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1824 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1824 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1824 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1824 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские медные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом ГеллерНумизматические аукционы