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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1824
Средняя цена120 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1824
Средняя цена20 $
Продажи
05
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