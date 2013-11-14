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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1809 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1809 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1809 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

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Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1809
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1809 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3114 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1809 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1809 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 170 CZK
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1809 на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьXF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1809 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1809 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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