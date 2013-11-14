Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
Геллер 1809 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,6 - 0,9 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- НоминалГеллер
- Год1809
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1809 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3114 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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