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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1809 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1809
Средняя цена110 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
Геллер 1809
Средняя цена60 $
Продажи
04
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