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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

1/2 крейцера 1809 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1809 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 1/2 крейцера 1809 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал1/2 крейцера
  • Год1809
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/2 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 9228 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьAU
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 марта 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 марта 2023
СохранностьVF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1809 на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
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