Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
1/2 крейцера 1809 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 - 2,7 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал1/2 крейцера
- Год1809
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/2 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 9228 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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