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Саксен-Гильдбурггаузен
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Цена монет Саксен-Гильдбурггаузен
Фридрих
1/2 крейцера
Медные монеты 1/2 крейцера Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен
1/2 крейцера 1808-1809
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
0
0
1809
0
8
1/2 крейцера 1823
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1823
0
5
1/2 крейцера 1823
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1823
0
2
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Саксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом 1/2 крейцера
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