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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Медные монеты 1/2 крейцера Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

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1/2 крейцера 1808-1809

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
180800180908
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1/2 крейцера 1823

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182305
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1/2 крейцера 1823

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182302
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