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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

1/2 крейцера 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1823 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 1/2 крейцера 1823 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал1/2 крейцера
  • Год1823
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/2 крейцера 1823 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1823 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1/2 крейцера 1823 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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