Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
1/2 крейцера 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 - 2,7 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал1/2 крейцера
- Год1823
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/2 крейцера 1823 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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