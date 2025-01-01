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Саксен-Гильдбурггаузен
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1823
Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1823 года
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Серебряные монеты
6 крейцеров 1823
Средняя цена
60 $
Продажи
0
4
Медные монеты
1/2 крейцера 1823
Средняя цена
100 $
Продажи
0
5
1/2 крейцера 1823
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1823
Средняя цена
65 $
Продажи
0
4
Геллер 1823
Средняя цена
20 $
Продажи
0
1
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