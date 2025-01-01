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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1823 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1823
Средняя цена60 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1823
Средняя цена100 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1823
Средняя цена40 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1823
Средняя цена65 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Геллер 1823
Средняя цена20 $
Продажи
01
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