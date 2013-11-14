Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
1 пфенниг 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,31 - 1,47 гр
- Диаметр18,7 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал1 пфенниг
- Год1823
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1 пфенниг 1823 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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