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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Медные монеты 1 пфенниг Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

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1 пфенниг 1823-1826

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182304182500182605
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1 пфенниг 1826

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182601
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