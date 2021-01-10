Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
1 пфенниг 1826 года "Тип 1823-1826" (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,31 - 1,47 гр
- Диаметр18,7 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал1 пфенниг
- Год1826
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1 пфенниг 1826 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.
Сохранность
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