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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

1 пфенниг 1826 года "Тип 1823-1826" (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1826 года "Тип 1823-1826" - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 1 пфенниг 1826 года "Тип 1823-1826" - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,31 - 1,47 гр
  • Диаметр18,7 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1826
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1 пфенниг 1826 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 1 пфенниг 1826 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1 пфенниг 1826 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1 пфенниг 1826 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 1 пфенниг 1826 на аукционе WAG - 10 января 2021
ПродавецWAG
Дата10 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1 пфенниг 1826 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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