Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
1/2 крейцера 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,4 - 2,7 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал1/2 крейцера
- Год1823
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/2 крейцера 1823 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3122 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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