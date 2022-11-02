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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1823 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1823 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1823
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1823 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 20 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1823 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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