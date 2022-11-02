Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
Геллер 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,6 - 0,9 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- НоминалГеллер
- Год1823
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1823 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 20 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
Для продажи Геллер 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы