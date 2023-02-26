flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1823
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5504 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1823 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1823 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1823 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1823 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1823 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские серебряные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы