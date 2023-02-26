Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
6 крейцеров 1823 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,436 гр
- Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал6 крейцеров
- Год1823
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5504 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы