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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Серебряные монеты 6 крейцеров Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

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6 крейцеров 1808-1818

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1808061811010181201181505181602181701181803
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6 крейцеров 1820-1825

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182004182105182304182404182507
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