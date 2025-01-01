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Фридрих
6 крейцеров
Серебряные монеты 6 крейцеров Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен
6 крейцеров 1808-1818
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
0
6
1811
0
10
1812
0
1
1815
0
5
1816
0
2
1817
0
1
1818
0
3
6 крейцеров 1820-1825
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1820
0
4
1821
0
5
1823
0
4
1824
0
4
1825
0
7
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Саксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом 6 крейцеров
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