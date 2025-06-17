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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1821 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1821
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1821 на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1821 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1821 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 73 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1821 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1821 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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