flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1811 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1811 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1811 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1811
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Möller - 29 июня 2020
ПродавецMöller
Дата29 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1811 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1811 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские серебряные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы