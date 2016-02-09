Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
6 крейцеров 1811 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,436 гр
- Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал6 крейцеров
- Год1811
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Где продать?
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