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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1811 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1811
Средняя цена240 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
3 крейцера 1811
Средняя цена110 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 крейцер 1811
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1811
Средняя цена40 $
Продажи
014
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