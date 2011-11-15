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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

3 крейцера 1811 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1811 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 3 крейцера 1811 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,12 - 1,41 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал3 крейцера
  • Год1811
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 3 крейцера 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе WAG - 4 октября 2020
ПродавецWAG
Дата4 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе WAG - 5 июля 2020
ПродавецWAG
Дата5 июля 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1811 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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