Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
3 крейцера 1811 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1,12 - 1,41 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал3 крейцера
- Год1811
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 3 крейцера 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Где продать?
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