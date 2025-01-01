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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Серебряные монеты 3 крейцера Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

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3 крейцера 1808-1816

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1808081811013181202181505181600
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