flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

3 крейцера 1815 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1815 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 3 крейцера 1815 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,12 - 1,41 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал3 крейцера
  • Год1815
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 3 крейцера 1815 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2723 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1815 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1815 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1815 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1815 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1815 на аукционе Höhn - 10 сентября 2011
ПродавецHöhn
Дата10 сентября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1815 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские серебряные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы