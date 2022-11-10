Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
3 крейцера 1815 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1,12 - 1,41 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал3 крейцера
- Год1815
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 3 крейцера 1815 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2723 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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