Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
3 крейцера 1808 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1,12 - 1,41 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал3 крейцера
- Год1808
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 3 крейцера 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5158 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.
Сохранность
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