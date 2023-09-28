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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

3 крейцера 1808 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 3 крейцера 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,12 - 1,41 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал3 крейцера
  • Год1808
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 3 крейцера 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5158 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 3 крейцера 1808 на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
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