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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808
Средняя цена150 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808
Средняя цена150 $
Продажи
08

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1808
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Геллер 1808
Средняя цена
Продажи
00
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