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Саксен-Гильдбурггаузен
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1808
Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1808 года
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6 крейцеров 1808
Средняя цена
150 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1808
Средняя цена
150 $
Продажи
0
8
Медные монеты
1/2 крейцера 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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