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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1808 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1808
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2665 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 180 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - 18 мая 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата18 мая 2025
СохранностьF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1808 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1808 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1808 на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1808 на аукционе Busso Peus - 8 июля 2017
ПродавецBusso Peus
Дата8 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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