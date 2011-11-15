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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1811 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1811 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1811 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1811
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1811 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1797 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1811 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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