Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
6 крейцеров 1825 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,436 гр
- Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал6 крейцеров
- Год1825
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1804 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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