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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1825 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1825
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1804 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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