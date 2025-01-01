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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1825 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1825
Средняя цена520 $
Продажи
07

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1825
Средняя цена100 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1825
Средняя цена190 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/8 крейцера 1825
Средняя цена70 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
Геллер 1825
Средняя цена
Продажи
00
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