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Саксен-Гильдбурггаузен
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1825
Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1825 года
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Серебряные монеты
6 крейцеров 1825
Средняя цена
520 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1/4 крейцера 1825
Средняя цена
100 $
Продажи
0
6
1/4 крейцера 1825
Средняя цена
190 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1825
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/8 крейцера 1825
Средняя цена
70 $
Продажи
0
8
Геллер 1825
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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