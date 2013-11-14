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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

1/8 крейцера 1825 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 1/8 крейцера 1825 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 1/8 крейцера 1825 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,62 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал1/8 крейцера
  • Год1825
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/8 крейцера 1825 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3126 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен 1/8 крейцера 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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