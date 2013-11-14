Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
1/8 крейцера 1825 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,62 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- Номинал1/8 крейцера
- Год1825
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/8 крейцера 1825 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3126 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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