flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Медные монеты 1/8 крейцера Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

type-coin
type-coin

1/8 крейцера 1825

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
182508
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом 1/8 крейцераНумизматические аукционы