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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

1/4 крейцера 1825 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1825 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 1/4 крейцера 1825 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,43 - 1,61 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1825
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1/4 крейцера 1825 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3569 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 1/4 крейцера 1825 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 1/4 крейцера 1825 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьVF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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