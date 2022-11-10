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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1820 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1820
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2724 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1820 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1820 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1820 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
******
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Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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